В 2020 году в Петербурге разработают «самолет-амфибию» нового поколения

Инновационный гидроплан, который представят в России в 2020 году, спроектируют при помощи новой технологии «цифровых двойников».

Разработку самолета-амфибии ведут специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Предполагается, что новую модель транспорта можно будет широко использовать в туристической сфере. Кроме того, гидроплан окажется полезен при передвижении в водных регионах.

Самолет-амфибия сможет садиться на водную поверхность и взлетать с нее, а также будет оснащен шасси для посадки на взлетно-посадочной полосе и заснеженном пространстве. Дальность полета инновационного гидроплана составит 2250 километров.

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