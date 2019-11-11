В 2020 году в Петербурге разработают «самолет-амфибию» нового поколения

В 2020 году в Петербурге разработают &#171;самолет-амфибию&#187; нового поколения
Выкату планируют провести в первом квартале 2020 года. Фото: pixabay.com

Инновационный гидроплан, который представят в России в 2020 году, спроектируют при помощи новой технологии «цифровых двойников».

Разработку самолета-амфибии ведут специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Предполагается, что новую модель транспорта можно будет широко использовать в туристической сфере. Кроме того, гидроплан окажется полезен при передвижении в водных регионах.

Самолет-амфибия сможет садиться на водную поверхность и взлетать с нее, а также будет оснащен шасси для посадки на взлетно-посадочной полосе и заснеженном пространстве. Дальность полета инновационного гидроплана составит 2250 километров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре разработали новый способ борьбы с хроническим типом гепатита В. Он включает в себя редактирование генома.

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