Власти Петербурга заключили сделку на покупку социального жилья

Городские власти приобретут социальные квартиры у «СПб Реновация». В распоряжении администрации города будут находиться 114 квартир для льготников, стоимостью выше 385 млн рублей. Их общая площадь составляет 4,8 тысяч кв. метров.

В комитет имущественных отношений будут переданы 71 однокомнатная квартира и 43 двухкомнатных.

В эксплуатацию жилье будет сдано не позднее декабря 2020 года. К середине 2021 квартиры уже окажутся в собственности города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге дорожает жилье, хотя строят «по-старому».