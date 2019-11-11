Власти Петербурга заключили сделку на покупку социального жилья

Власти Петербурга заключили сделку на покупку социального жилья
Госконтракты подписали по итогам аукционов. Фото:pixabay.com

Городские власти приобретут социальные квартиры у «СПб Реновация». В распоряжении администрации города будут находиться 114 квартир для льготников, стоимостью выше 385 млн рублей. Их общая площадь составляет 4,8 тысяч кв. метров.

В комитет имущественных отношений будут переданы 71 однокомнатная квартира и 43 двухкомнатных.

В эксплуатацию жилье будет сдано не позднее декабря 2020 года. К середине 2021 квартиры уже окажутся в собственности города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге дорожает жилье, хотя строят «по-старому».

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