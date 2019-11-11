Проезд в Кронштадт по дамбе будет ограничен до выходных

Движение транспорта по дамбе будет ограничено с вторника, 12 ноября, до выходных в связи с проведением ремонтных работ.

Об изменениях в дорожном движении сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на инженерных сетях транспортной развязки острова Котлин и будут действовать с 12 ноября до ближайших выходных.

В дирекции водителей призывают быть внимательными на дорогах и следить за указателями и разметкой, а также тщательно соблюдать скоростной режим.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о перекрытии Почтамтского переулка в Центральном районе Санкт-Петербурга в связи с проведением международного ремесленного конгресса. Движение по переулку, а также парковка личного транспорта, будут закрыты с 13 по 15 ноября.