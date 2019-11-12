Петербург признан самым фотографируемым городом России

Петербург признан самым фотографируемым городом России и обогнал 10% обогнал по количеству снимков Москву.

Согласно исследованию, проведенному сервисом «Облако Mail.ru», самыми популярными местами в Петербурге стали Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, Казанский собор, Петергоф, Екатерининский дворец и храм Спаса на Крови, сообщает РИА «Новости». В Москве чаще всего фотографируют Красную площадь.

В список самых фотографируемых городов попали Калининград Волгоград.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург стал лидером рейтинга для летних поездок по России. В пятерку городов, популярных для поездок по стране летом 2019 года также вошли: Москва, Казань, Краснодар и Ростов-на-Дону.