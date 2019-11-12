Радимов: «Зенит» в этом сезоне выдавал матчи и поярче»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу главной команды над «Арсеналом».

«Зенит» в этом сезоне выдавал матчи и поярче. «Арсенал» не ставил «автобус», пытался играть, владел мячом. В какой-то момент даже превосходил «Зенит» по владению им. Игру можно охарактеризовать одной фразой: «Тремя очками больше, игрой меньше», — рассказал Радимов в интервью matchtv.ru

Напомним, петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в матче 16-го тура РПЛ. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых». Единственный гол в матче забил Сердар Азмун. На 63-й минуте матча иранский форвард воспользовался прострелом защитника Караваева. Матч проходил в Туле на стадионе «Арсенал».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков. «Арсенал» находится на седьмом месте с 19 очками. В следующем туре «Зенит» сыграет против казанского «Рубина».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отметил, что недавно освобожденный из заключения Александр Кокорин как нельзя лучше дополнил бы состав сине-бело-голубых.