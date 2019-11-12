Четверо с ножом напали на мигранта в лесу у станции Ковалево

В Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали 38-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран. На мужчину напали четверо неизвестных.

Скорая увезла пострадавшего из квартиры на улице Поперечной в поселке Ново-Ковалево. Мужчина находился в тяжелом состоянии. На теле его были обнаружены ножевые ранения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Нападение произошло вечером 11 ноября. Со слова пострадавшего, с неизвестными он встретился в лесополосе по дороге ж/д станции Ковалево. Незнакомцы были вооружены ножом.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волховском районе в тяжелом состоянии госпитализировали 40-летнего мужчину. По данным правоохранителей, на него напал собутыльник с ножом.