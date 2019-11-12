Четверо с ножом напали на мигранта в лесу у станции Ковалево

Четверо с ножом напали на мигранта в лесу у станции Ковалево
Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями. Фото: pixabay.com

В Красногвардейском районе Петербурга госпитализировали 38-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран. На мужчину напали четверо неизвестных.

Скорая увезла пострадавшего из квартиры на улице Поперечной в поселке Ново-Ковалево. Мужчина находился в тяжелом состоянии. На теле его были обнаружены ножевые ранения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Нападение произошло вечером 11 ноября. Со слова пострадавшего, с неизвестными он встретился в лесополосе по дороге ж/д станции Ковалево. Незнакомцы были вооружены ножом.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волховском районе в тяжелом состоянии госпитализировали 40-летнего мужчину. По данным правоохранителей, на него напал собутыльник с ножом.

красногвардейский район мвд мигрант новости спб нож
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Маршала Блюхера автомобиль сбил пешехода
Зарезанный мужчина пролежал в коммуналке на Чернышевского 10 дней
В Петербурге полиция ищет лже-продавщицу меда, которая обокрала пенсионерку
В Петербурге пройдет Fashion Freak Show Жан-Поля Готье
В Ленобласти ликвидировали более 700 незаконных свалок за год
Учеников школы на Огородном переулке эвакуировали из-за угрозы взрыва
Домушник вынес из дома в Понтонном наличку и видеокарту
Каршеринг попал в ДТП во время погони на Светлановском