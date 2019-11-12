В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в жестоком избиении ребенка

В Петербурге задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего мальчика.

Вечером 5 ноября 2019 года девятилетний мальчик с тяжелыми травмами был госпитализирован из дома на проспекте Маршала Говорова в больницу, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. У ребенка были диагностированы травмы головы, множественные ушибы лица, конечностей и туловища.

Правоохранители установили причастность 34-летнего сожителя матери ребенка к причинению телесных повреждений ребенку.

По словам задержанного, он нанес несколько ударов мальчику в ходе «воспитательной» беседы за его плохое поведение. Он ранее судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Кроме того, решается вопрос о привлечении матери мальчика к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы поселка Мга. Следователи возбудили дело по факту избиения трехлетней дочки в поселке Мга. Ее мать оставила дочь на попечение 57-летней жительницы Ленобласти, которая избила ребенка молотком для мяса в состоянии алкогольного опьянения.