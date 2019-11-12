Росприроднадзор заинтересовался пожаром в ангаре рядом с Северной ТЭЦ в Ленобласти

Пожаром, который вспыхнул рядом с Северной ТЭЦ в городе Мурино Ленобласти, заинтересовались сотрудники Роспотребнадзора. ЧП произошло на предприятии по переработке шин.

Инспекторы намерены изучить материалы по ЧП и МЧС области и провести проверку. Они отметили, что может быть возбуждено дело об административном правонарушении. Как сообщили в ведомстве, такой вопрос встанет, если будет установлено, что возгорание произошло из-за нарушения требований при обращении с отходами.

В результате произошедшего было повреждено производственное оборудование и конструкции ангара. К месту происшествия были вызваны спасатели, огонь удалось потушить. Обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре, который напугал очевидцев. Клубы дыма исходили из ангара у ТЭЦ.