Соколова требуют оправдать и отпустить

Люди создали петицию и группу поддержки – они считают, что доцент стал жертвой обстоятельств.

Группы в поддержку подозреваемого в убийстве преподавателя СПбГУ Олега Соколова появилась в социальных сетях. Подписчики искренне считают, что признавшегося в страшном преступлении нужно понять и простить – он, мол, сотрудничает со следствием и раскаивается, а то, что убил – ну, а кто из нас от такого застрахован? С ними, к слову, согласен юрист и правозащитник Геннадий Макаров, сообщает канал «360».

На группе защитники не остановились и решили создать петицию – для того, чтобы ее рассмотрел президент России Владимир Путин, придется собрать как минимум 100 тысяч человек.

«Олега Валерьевича как творческого и страстно увлеченного человека скомпрометировали в результате длительной травли в интернете, доведя до психически невменяемого состояния»,

— говорится в тексте петиции.

Пока что ее подписали 200 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать доцента Соколова настаивает: убитая частенько «закатывала скандалы».