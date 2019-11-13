Пожарные час тушили баню и хозпостройки в Приозерском районе

В Приозерском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающие постройки. В деревне Замостье вспыхнули баня и хозпостройки.

Сигнал о ЧП на улице Тихая поступил дежурному сегодня, 13 ноября, в 1:38. К месту происшествия незамедлительно направили восемь сотрудников на дух специальных транспортах. Огнеборцам потребовался час, чтобы потушить пламя

Как сообщили в Главном управлении МВД России по области, пожар был полностью локализован к 2:35.

По предварительной информации, в результате произошедшего были повреждены только строения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о воспламенившемся доме. Пожарные тушили постройку в Синяево.