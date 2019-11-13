Пенсионерка спасла внучку от домогательств отца в Ленобласти

Пенсионерка спасла внучку от домогательств отца в Ленобласти
В полицию обратилась пенсионерка. Фото: pixabay

Пожилая жительница Ленобласти не выдержала издевательств над 15-летней внучкой. Она рассказала, что ее сын надругался над своей дочерью.

Пенсионерка обратилась в полицию накануне, 12 ноября. По словам заявительницы, ее сын в состоянии алкогольного опьянения домогается подростка. К месту происшествия были направлены сотрудники правопорядка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина также добавила, что мужчина надругался над 15-летней дочерью еще в октябре. Злоумышленника задержали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о надругательстве на территории одного из петербургских аквапарков. В преступлении подозревается фигурант уголовного дела о сексуальном насилии.

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