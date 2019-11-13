В Стрельне неизвестные очистили лавку Троице-Сергиевой пустыни

Неизвестный обокрал церковную лавку в Троице-Сергиевой пустыни в Петербурге. Злоумышленник вынес крестики, цепочки и печать монастыря.

Все произошло в ночь на вторник, 12 ноября, в Стрельне. Предполагается, что пробраться внутрь церкви злоумышленники смогли через открытую форточку

Как стало известно gazeta.spb.ru, к месту происшествия прибыли сотрудники правопорядка. Они осмотрели участок и изъяли улики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пенсионерке, которая спасла внучку от домогательств собственного сына. По словам женщины, мужчина приставал к своей дочери, когда был пьян.