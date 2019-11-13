В Петербурге пенсионерка передала мошеннице 300 тысяч под предлогом операции родственнику

В Петербурге пенсионерка передала мошеннице 300 тысяч под предлогом операции родственнику
В полицию обратилась пенсионерка. Фото: Pixabay

В Невском районе Северной столицы полицейские расследуют мошенничество в отношении пенсионерки.

Все произошло во вторник, 12 ноября, у дома №15 по Искровскому проспекту. В отдел полиции обратилась 83-летняя женщина. Со слов заявительницы, к ней на улице подошла неизвестная женщина и рассказала, что у ее родственника несчастье и ему срочно требуется операция стоимостью 300 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, пенсионерка привела незнакомку в свою квартиру, где передала указанную сумку.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который ворвался в пункт приема металлолома в с ножом и пистолетом. Он скрыл свое лицо за медицинской маской.

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