В Петербурге пенсионерка передала мошеннице 300 тысяч под предлогом операции родственнику

В Невском районе Северной столицы полицейские расследуют мошенничество в отношении пенсионерки.

Все произошло во вторник, 12 ноября, у дома №15 по Искровскому проспекту. В отдел полиции обратилась 83-летняя женщина. Со слов заявительницы, к ней на улице подошла неизвестная женщина и рассказала, что у ее родственника несчастье и ему срочно требуется операция стоимостью 300 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, пенсионерка привела незнакомку в свою квартиру, где передала указанную сумку.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия.

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