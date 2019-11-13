«Петрович» снес фару и оторвал бампер иномарке на Варшавской

В Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового такси. Авария случилась сегодня утром, 13 ноября, у дома 48 по Варшавской улице.

«Петрович снес фару Ренжу», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных фотографиях в социальной сети «ВКонтакте» видно, что у легковушки разбита боковая часть капота, почти оторван бампер. На дороге разбросаны куски машины.

В комментариях пользователи уверены, что виновником ДТП является водитель легковушки, так как он нарушил правила парковки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчине, который выдумал историю об угоне своего авто, чтобы избежать ответственности за ДТП. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.