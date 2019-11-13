Пьяный рыбак попал в ДТП и соврал полицейским об угоне в Шлиссельбурге

В Ленобласти пьяный мужчина попал в ДТП, но отвечать за произошедшее он не собирался. В надежде избежать ответственности, водитель сообщил в отдел полиции об угоне авто.

Мужчина, работающий грузчиком, рассказал правоохранителям, что его избили неизвестные, после чего украли автомобиль «ВАЗ 2107», где находилась резиновая лодка. Он уточнил, что все произошло в вечернее время на улице Новоладожский города Шлиссельбург.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области, сумма ущерба составила почти 44 тыс. рублей. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

Обман грузчика быстро раскусили. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник возвращался с рыбалки в нетрезвом виде, когда не справился с управлением и попал в аварию. На следующий день сотрудники полиции обнаружили «украденный» транспорт.

В отношении водителя возбудили дело по факту заведомо ложного доноса.

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