Пожилого водителя доставали из легковушки после ДТП на пересечении Ланского и Омской

Пожилого водителя доставали из легковушки после ДТП на пересечении Ланского и Омской
Машины стоят у пешеходного перехода. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Ланского шоссе и Омской улицы произошло ДТП с двумя иномарками. Из заблокированного автомобиля вызволяли пожилого водителя.

Авария случилась сегодня днем, 13 ноября. По словам очевидцев, на участке не смогли разъехаться автомобили марок Citroen и Hyundai. В результате столкновения двери второго авто заблокировало.

«Еле оттуда достали деда водителя», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что к месту происшествия прибыла машина скорой помощи. Участники столкнулись около пешеходного перехода.

Сведения о состоянии водителей не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с грузовиком. Водитель транспорта снес у легковушки фару.

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