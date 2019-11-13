Девушка прыгнула в Мойку, где Соколов топил останки студентки СПбГУ

Минувшим вечером в Северной столице девушка провела акцию, посвящённую обвиняемому в убийстве доценту одного из петербургских университетов Олегу Соколову. Она прыгнула в Мойку с криком «Vive la France» («Да здравствует Франция»).

По словам Дарьи, она совместно с участниками планировала мифологизировать трагедию. Во вторник, 13 ноября, она прыгнула в воду в бумажной треуголке, которая была разрисована в цвета французского флага.

«Через какую-то метафору можно ощущать боль как-то по-другому», — рассказала девушка.

Сама она никакого отношения к этой истории не имеет.

«Я человек, а это такая вещь, к которой нельзя не относиться», — сказала Дарья в беседе с 78.ru.

Девушка добавила, что в создании видезаписи участвовали еще двое: оператор и идейный вдохновитель. Такая идея пришла к ним сразу же после трагедии.

Напомним, о жестокой гибели 24-летней студентки стало известно в субботу, 9 ноября. Части ее тела доставали из реки Мойка. В ее убийстве обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов. По данным следствия, историк встречался со своей бывшей ученицей. Между ними произошла ссора и в состоянии аффекта он убил возлюбленную. После он решил избавиться от тела, предварительно расчленив.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Соколова начали защищать. Люди создали петицию и группу поддержки, они уверены, что историка нужно оправдать и отпустить. По мнению защиты, он стал жертвой обстоятельств.