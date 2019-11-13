СКА обыграл «Амур» на выезде

Матч проходил в Хабаровске на «Платинум Арене». Фото: ХК СКА

Матч проходил в Хабаровске на «Платинум Арене». Фото: ХК СКА

СКА на выезде обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу СКА.

В составе СКА шайбы забрасывали Данила Галенюк, Артем Зуб и Кирилл Марченко. У хозяев отличился Александр Горшков.

Отметим, что Марченко и Галенюк забили первые голы в КХЛ.

Матч проходил в Хабаровске на «Платинум Арене».

Статистика матча: Броски: 52-65 ; Броски в створ: 33-33 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 20-29 ; Блокированные броски: 12-9 ; Силовые приемы: 21-20 ; Время в атаке: 08:46-13:42 ; Штраф: 4-0.

СКА занимает второе место Западной конференции, имея в своем активе 34 очка.

Следующий матч состоится 15 ноября. СКА сыграет с «Куньлунь Ред Стар».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).