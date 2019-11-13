Эко-активистка Грета Тунберг отправится из США в Мадрид на катамаране

Тунберг вместе с экипажем катамарана отправится на форум утром 13 ноября. Фото: Twitter @GretaThunberg

Тунберг вместе с экипажем катамарана отправится на форум утром 13 ноября. Фото: Twitter @GretaThunberg

Шестнадцатилетняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг не пользуется самолётами из-за вреда, который они наносят экологии. На климатический форум в Мадриде Грета попадет с помощью катамарана.

Ранее министр экологии Испании Тереса Рибера предложила девочке помощь в пересечении Атлантического океана, чтобы добраться из Соединенных Штатов в Мадрид, где проходит Климатический форум COP25, перенесенный в столицу Испании из Чили.

В своем twitter-аккаунте Грета Тунберг опубликовала новость, что ей, возможно, удастся посетить форум, благодаря 14-метровому катамарану La Vagabonde, который доставит активистку из Виргинии в Мадрид.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Грета Тунберг не согласилась принять экологическую премию размером 53 тысячи долларов, которую девочке хотели вручить в Северном совете.