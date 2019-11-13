Кудашов: «В начале матча было плохое движение, но потом разбегались»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Начали мы плохо в движении, но потом разбегались, и стало лучше. Единственный негатив – игра 5 на 3, не смогли забить. А так все нормально», — сказал главный тренер, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Напомним, 13 ноября СКА на выезде обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу СКА.

В составе СКА шайбы забрасывали Данила Галенюк, Артем Зуб и Кирилл Марченко. У хозяев отличился Александр Горшков. Отметим, что Марченко и Галенюк забили первые голы в КХЛ.

Матч прошел в Хабаровске на «Платинум Арене».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).