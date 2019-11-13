За неделю рыбаки Ленобласти получил штрафы на 193 тысячи рублей

За нарушения законодательства охраны водных ресурсов рыбакам в Ленинградской области выписали штрафы на общую сумму почти 200 тысяч рублей.

По информации пресс-службы Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, в период с 4 по 10 ноября сотрудники ведомства зафиксировали 39 административных правонарушений. Так, по итогам недели у любителей рыбной ловли изъяли 32 килограмма незаконного улова, а также 21 орудие лова и транспортное средство в количестве одной единицы.

В общей сложности, рыбаки должны оплатить 193 тысячи рублей штрафов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что под Выборгом перевернулось судно с тремя рыбаками. Переставших выходить на связь мужчин искали пять часов. В результате один из пострадавших был госпитализирован с переохлаждением.