Пожарные потушили горящую бытовку на Южном шоссе

Во Фрунзенском районе Северной столицы спасатели тушили бытовку. Пожар произошел сегодня днем, 13 ноября, на Южном шоссе.

Соответствующий сигнал поступил дежурному пожарной части в 13:43. К месту происшествия были направлены девять пожарных на двух единицах специальной техники. У дома №37 горела цельнометаллическая стройбытовка размером.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, спасатели справились с огнем за 20 минут.

Сведения о возможных пострадавших не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Кировском районе. В дежурную часть поступило сообщение, что на участке горят частный дом и баня.