Пожарные два часа тушили полыхающие дом и баню в Ленобласти

Пожарные два часа тушили полыхающие дом и баню в Ленобласти
Пожар тушили девять сотрудников. Фото: Pixabay

В Кировском районе Ленобласти пожарные тушили огонь на площади 100 квадратных метров. На 13 линии в СНТ «Приозерное» вспыхнули дом и баня.

ЧП произошло в ночь на среду, 13 ноября. Соответствующий сигнал поступил в дежурную часть, к месту происшествия были направлены девять сотрудников на двух спецмашинах. Огнеборцы тушили пламя около двух часов.

Как сообщили пресс-службе регионального МЧС, к 2:12 огонь был полностью потушен. Сведений о возможных пострадавших и причинах возгорания не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Приозерском районе Замостье. Спасатели тушили баню и хозпостройки.

возгорание МЧС России пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» опроверг информацию об интересе к полузащитнику Скарпе
В Петербурге раскрыли убийство десятилетней давности
Легковушка сбила двух школьниц на пешеходном переходе в Выборге
На парковке МЕГА Дыбенко появился пункт раздельного сбора мусора
На Пискаревском иномарка «обняла» фонарный столб
Массовое ДТП на КАД спровоцировало пробку
КАД и федеральные дороги Ленобласти зимой будут убирать 319 спецмашин
Пожарные потушили горящую бытовку на Южном шоссе