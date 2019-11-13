Пожарные два часа тушили полыхающие дом и баню в Ленобласти

В Кировском районе Ленобласти пожарные тушили огонь на площади 100 квадратных метров. На 13 линии в СНТ «Приозерное» вспыхнули дом и баня.

ЧП произошло в ночь на среду, 13 ноября. Соответствующий сигнал поступил в дежурную часть, к месту происшествия были направлены девять сотрудников на двух спецмашинах. Огнеборцы тушили пламя около двух часов.

Как сообщили пресс-службе регионального МЧС, к 2:12 огонь был полностью потушен. Сведений о возможных пострадавших и причинах возгорания не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Приозерском районе Замостье. Спасатели тушили баню и хозпостройки.