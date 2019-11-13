Экс-зампред Жилищного комитета Аким Гашенко оставлен под арестом

Фигурантами уголовного дела также являются еще несколько человек. Фото: pixabay.com

Фигурантами уголовного дела также являются еще несколько человек. Фото: pixabay.com

Ранее чиновника арестовали по подозрению в покушении на сбыт ста граммов наркотического вещества. Защита Гашенко попыталась обжаловать меру пресечения.

В среду, 13 ноября, Ленинградский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию адвоката бывшего заместителя председателя Жилищного комитета Петербурга Акима Гашенко. Задержанный в конце октября текущего года экс-чиновник подозревается в покушении на сбыт немногим меньше ста грамм гашиша.

Защита надеялась на изменение меры пресечения подопечного, предоставив положительные характеристики с предыдущего места работы, а также учитывая необходимость ухаживать за пожилыми родителями и маленьким ребенком. Однако суд остался непреклонен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об аресте бывшего чиновника, который оставил свою должность 24 октября, прямо перед задержанием.