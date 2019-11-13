Строительство высокоскоростной трассы Москва — Петербург завершилось

Строительство высокоскоростной трассы Москва &#8212; Петербург завершилось
Строительство трассы началось в 2012 году. Фото: Baltphoto/ Константин Яковлев

Управление Ростхенадзора по Северо-Западу сообщило об окончании работ по строительству высокоскоростной магистрали М-11 (Москва — Санкт-Петербург).

Об этом стало известно в среду, 13 ноября, после того как организация «Магистраль двух столиц» получила заключение, в котором утверждается, что последний сданный участок автодороги М-11 соответствует всем проектным нормам и требованиям.

Выданное Ростехнадзором заключение официально подтверждает завершение строительных работ на скоростной магистрали. Отметим, что трасса является платной. В среднем, цена проезда составляет 1,5-2 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с окончанием строительных работ количество проездов по скоростной трассе Санкт-Петербург — Москва (М-11), предположительно, увеличится в 2,5 раза.

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Строительство высокоскоростной трассы Москва — Петербург завершилось
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