Финн заплатит 500 тыс. рублей за незаконный вылов лосося

Финн заплатит 500 тыс. рублей за незаконный вылов лосося
Фото: скриншот с Youtube.com (pikkutonska)

Мужчина похвастался фотографией с рыбиной в социальной сети и зря – на него подали в суд.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Обо всем сообщает Yle. Житель Финляндии рыбачил в местечке Лиексанкоски, когда поймал огромного лосося. Мужчина поспешил поделиться снимком в социальной сети, но этот поступок обернулся судебным разбирательством. Его уличили в незаконном вылове рыбы и оштрафовали на крупную сумму – 7500 евро. Это первый раз, когда наказание настолько серьезное, обычно размер компенсации куда скромнее.

Напоминаем, что закон о нелегальные добычи лосося вступил в силу в мае текущего года. Рыба считается довольно редкой, так что государство ее охраняет от вымирания. В 2018 году Финляндия выделила более миллиона евро на защиту озера от браконьеров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти озабочены снижением уловов в Ладоге.

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