В Ленобласти озабочены снижением уловов в Ладоге

В озере обитают 53 разновидности рыб. Фото: pixabay.com
В озере обитают 53 разновидности рыб. Фото: pixabay.com

Экологическая ситуация в Ладожском озере сильно ухудшилась с 1970-ых годов.

Власти Ленобласти намерены обследовать Ладожское озеро и разобраться с состоянием его биоресурсов, сообщили в региональном правительстве 21 июня. Для обследования экосистемы составят комплексную программу.

Добычи рыбы в Ладожском озере упали по сравнению с 90-ми годами, отметили в правительстве Ленобласти. Причины этого пока неясны: либо в озере стало меньше рыбы, либо с браконьерами плохо борются, либо что-то не так с учетом улова.

Ладожское озеро является крупнейшим пресноводным озером в Европе и вторым в РФ после Байкала. Его площадь составляет 838 км2. В озере обитают 53 разновидности рыб.

Сейчас Ладогу считают умеренно-загрязненным водоемом (3-ий класс по чистоте). Ленинградская область, по данным Зеленого патруля, находится в хвосте самых чистых регионов РФ (65-ое место из 85), о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

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