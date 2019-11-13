Автомобилисты стали в пробке на Петергофском шоссе из-за ДТП

Автомобилисты стали в пробке на Петергофском шоссе из-за ДТП
Фото: https://vk.com/spb_today

Трамвай протаранил «КамАЗ», что и стало причиной затора.

Все случилось сегодня вечером, 13 ноября. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что участниками аварии стали трамвай и «КамАЗ». По предварительным данным, водитель второго транспортного средства пытался проскочить, когда произошло столкновение. Из-за аварии Петергофское шоссе «встало» – люди пишут, что не могут проехать с улицы Доблести. Многие пассажиры покинули общественный транспорт и пересели на другой, а вот автомобилистам деваться некуда – не могут ведь они встать и бросить машину.

«Главное, что жертв нет! А железо опытные слесари молотком выровняют»,

— отметил один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка погибла в ДТП в Приозерском районе. Вероятно, всему виной отсутствие светофора. Пенсионерка получила серьезные травмы и скончалась на месте.

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