Минтранс предложил запретить насильникам и убийцам работать в такси

Ограничения на вождения коснутся и такси. Фото: Pixabay

Ограничения на вождения коснутся и такси. Фото: Pixabay

Жители с непогашенной судимостью не смогут управлять такси. Речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях. Ограничения планируют ввести с целью обеспечения безопасности пассажиров

Согласно законопроекту Минтранс России, соответствующие ограничения коснутся и другого общественного транспорта. Речь идет о трамваях,троллейбусах и автобусах.

Как сообщает «ФедералПресс», запрет на вождение данных транспортах будет касаться жителей, которые совершили преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса «Истязание», «Убийство», «Изнасилование», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о поимке 16 нелегальных таксистов. Правоохранители задержали их в Московском районе.