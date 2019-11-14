Четверо задержаны за нападение на мигранта в лесу у Ковалево

Полиция задержала четырех молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет. Их подозревают в нападении на мигранта в лесополосе у станции «Ковалево» в Красногвардейском районе Петербурга.

Подозреваемые проживают во Всеволожском районе Ленобласти. При задержании у них обнаружены нож, газовый баллончик, а также рюкзак и телефон потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Следственные и оперативно-розысные мероприятия продолжаются. Правоохранители выясняют, причастны ли указанные молодые люди к иным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербург и Ленобласти.

Напомним, вечером 11 ноября из квартиры на улице Поперечной в поселке Ново-Ковалево госпитализировали в тяжелом состоянии 38-летнего мигранта. Со слов мужчины, на него напали четверо неизвестных в лесополосе у ж/д станции Ковалево. Злоумышленники распылили в лицо потерпевшего неизвестное вещество из баллончика, несколько раз ударили его ножом и отобрали у него телефон, рюкзак и одежду.