Неизвестные избили финдиректора на Орджоникидзе

В Петербурге 43-летний финансовый директор одного из коммерческих предприятий сообщил о нападении. Неизвестные избили и ограбили его.

По словам мужчины, нападение произошло вечером 12 ноября у дома 12 по улице Орджоникидзе. Незнакомцы распылили ему в лицо слезотачивый газ, избили его и похитили у него барсетку стоимостью 10 тыс. рублей. Внутри находились 30 тыс. рублей и 2 тыс. долларов США.

«Пострадавший с травмами головы, ушибами и ссадинами в удовлетворительном состоянии был госпитализирован», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нападавшими, как уверяет финдиректор, были две женщины и три мужчины в возрасте от 20 до 25 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленники разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала четырех молодых людей 15-19 лет. Их подозревают в нападении на мигранта в лесополосе у станции «Ковалево» в Красногвардейском районе Петербурга.