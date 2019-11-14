Похитил и продал: полицейские задержали злоумышленника, отобравшего мобильник у петербурженки

В Кировском районе Петербурга стражи порядка по «горячим» следам задержали злоумышленника, ограбившего местную жительницу.

Все произошло в среду, 13 ноября, у дома 10 по улице Маршала Говорова. В отдел полиции обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный, применив физическую силу, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся. Заявительница добавила, что преступный инцидент случился около двух часов ночи.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу, сумма ущерба составила 9 тыс. 670 рублей.

В этот же день в 11 часов утра полицейские задержали подозреваемого в ограблении. 29-летнего мужчину поймали в доме 6 по улице Броневая. Выяснилось, что он продал мобильник другому мужчине за 1,5 тыс. рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об официанте, которого избили и ограбили. Мужчина рассказал полицейским, что на него напали трое неизвестных, две из которых — женщины.