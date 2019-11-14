Трое ворвались в квартиру официанта с кастетами и пистолетом на Советской

В Центральном районе Петербурга неизвестные избили официанта и отобрали у него деньги. Злоумышленников удалось задержать.

Преступный инцидент произошел в субботу, 9 ноября, в доме 20 по 4-й Советской улице. В отдел полиции обратился 27-летний официант. Со слов заявителя, в квартиру зашли неизвестные и нанесли ему не менее 10 ударов. Злоумышленники били по голове предметами, похожими на кастет и пистолет. После они похитили 2 тыс. 300 рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, правоохранители задержали трех подозреваемых. Ими оказались 23 и 22-летние женщины, а также 24-летний мужчина.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об избиении финдиректора. Неизвестные избили его и ограбили.