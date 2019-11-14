Петербуржец, сбросивший женщину с третьего этажа, проведет за решеткой почти пять лет

В Калининском районе Северной столицы прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека.

Преступный инцидент произошел в ночь на 15 августа 2018 года в квартире дома 46 по улице Верности. Мужчина избил сожительницу, после чего вытащил на балкон 3-го этажа и вытолкнул с него. Выяснилось, что виновный нанес женщине не менее 7 ударов руками и ногами в область грудной клетки и головы.

Как сообщили в прокуратуре города, мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободны в исправительной колонии общего режима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мертвом младенце, которого обнаружили в одной из квартир на Обводном.