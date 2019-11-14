В Ленобласти завелся похититель снегоболотоходов

В отдел полиции обратились двое жителей Ленобласти. Оба заявили о похищении снегоболотохода стоимостью более миллиона рублей в среду, 13 ноября.

Первым в полицию обратился житель Всеволожского района. 36-летний коммерческий директор одного из предприятий рассказал, что неизвестный похитил его снегоболотоход из гаража Большие пороги. Стоимость ущерба составила 1 млн 300 тыс. рублей. Он также добавил, что все произошло с 10 октября по 13 ноября.

Вторым заявление подал житель Выборгского района. По словам 43-летнего руководителя проекта одного из холдингов, его вездеход стоимостью 1 млн 100 тыс. рублей пропал из гаража в поселке Клеверное. Его похитили в аналогичный период, что и первый.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту краж были возбуждены уголовные дела. Стражи порядка начали розыск злоумышленников.

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