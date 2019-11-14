Женщина вонзила нож в сожителя после пьяной ссоры на Искровском проспекте

В Невском районе Северной столицы женщина ударила ножом своего сожителя. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все произошло в понедельник, 11 ноября, в доме 20 по Искровскому проспекту. В результате следствия выяснилось, что 50-летняя гражданка, находясь в своей квартире, распивала алкоголь с 37-летним мужчиной. В результате пьяных посиделок между ними возникла ссора, тогда женщина ножом ударила своего собутыльника.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, жительницу задержали у дома 4 по улице Новоселов на следующий день.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об украденном металлическом ящике с миллионом внутри.