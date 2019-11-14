На Большевиков неизвестный вынес из автосервиса металлический ящик с миллионом внутри

В Невском районе Петербурга неизвестный похитил из автосервиса металлический ящик, в котором находилось более миллиона рублей.

В отдел полиции обратился 31-летний мужчина. Со слов заявителя, из помещения автомобильного сервиса на проспекте Большевиков пропали 1 млн 44 тыс. рублей. Он уточнил, что все произошло в период с 21.00 2 ноября до 05.45 следующего дня.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску причастных к преступлению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о краже кошелька в вагоне метро. Все произошло в метрополитене Петербурга.