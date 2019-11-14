Медведев объяснил переименование «Новокрестовской» в «Зенит»

Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев назвал плюсы переименования станции петербургского метро «Новокрестовская» в «Зенит».

Переименование станции значительно облегчит поиск стадиона для туристов и болельщиков, подчеркнул Медведев. В качестве примера он привел станции «ЦСКА», «Спартак» и «Динамо» в Москве.

«Уверен, это принесет Петербургу только пользу», — приводит его слова Р-Спорт.

Медведев добавил, что основной объем пассажиропотока «Новокрестовской» приходится на дни проведения матчей и других мероприятий на «Газпром Арене». Это, по его словам, делает переименование очевидным решением.

Напомним, на сайте Администрации Петербурга запустили опрос о переименовании станции «Новокрестовская» в «Зенит». Голосование продлится до 21 ноября. Принять участие в нем могут как жители Петербурга, так и болельщики из других городов.