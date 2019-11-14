Участники культурного форума попытались определить судьбу исторического центра Петербурга

Участники культурного форума попытались определить судьбу исторического центра Петербурга
Обозначить грань необходимых историческому центру перемен, если таковые действительно нужны, присутствующие не смогли. Фото: Baltphoto

Участники круглого стола на тему «Разрушать нельзя сохранять» высказали свое мнение относительно состояния исторического центра Северной столицы и необходимых перемен.

В четверг, 14 ноября, состоялось открытие VIII Международного культурного форума в Петербурге. В первый же день масштабного мероприятия состоялась дискуссия «Разрушать нельзя сохранять», в которой приняли участие архитекторы и урбанисты из разных городов и даже стран. Модератором беседы был небезызвестный Владимир Шухов, призывавший к радикальным изменениям в историческом центре города.

Между тем, на форуме господин Шухов более детально пояснил точку зрения: он не поддерживает тотальное разрушение исторически ценных объектов, а лишь надеется на отмену излишних ограничений, мешающих развитию города.

Среди участников обсуждения мнения разделились. Так, предприниматель и один из владельцев сети бизнес-центров Игорь Водопьянов высказал предположение, что историческому центру Петербурга не хватает «современности», и предложил разрешить высотное строительство на правом берегу Невы. Однако его точка зрения не нашла поддержки.

К единому мнению участники дискуссии так и не пришли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что культурный форум посетило рекордное количество гостей.

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