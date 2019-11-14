Участники культурного форума попытались определить судьбу исторического центра Петербурга

Обозначить грань необходимых историческому центру перемен, если таковые действительно нужны, присутствующие не смогли. Фото: Baltphoto

Обозначить грань необходимых историческому центру перемен, если таковые действительно нужны, присутствующие не смогли. Фото: Baltphoto

Участники круглого стола на тему «Разрушать нельзя сохранять» высказали свое мнение относительно состояния исторического центра Северной столицы и необходимых перемен.

В четверг, 14 ноября, состоялось открытие VIII Международного культурного форума в Петербурге. В первый же день масштабного мероприятия состоялась дискуссия «Разрушать нельзя сохранять», в которой приняли участие архитекторы и урбанисты из разных городов и даже стран. Модератором беседы был небезызвестный Владимир Шухов, призывавший к радикальным изменениям в историческом центре города.

Между тем, на форуме господин Шухов более детально пояснил точку зрения: он не поддерживает тотальное разрушение исторически ценных объектов, а лишь надеется на отмену излишних ограничений, мешающих развитию города.

Среди участников обсуждения мнения разделились. Так, предприниматель и один из владельцев сети бизнес-центров Игорь Водопьянов высказал предположение, что историческому центру Петербурга не хватает «современности», и предложил разрешить высотное строительство на правом берегу Невы. Однако его точка зрения не нашла поддержки.

К единому мнению участники дискуссии так и не пришли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что культурный форум посетило рекордное количество гостей.