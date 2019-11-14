Петербургский суд отправил тюрьму наркодилера, два года скрывавшегося от полиции

Наркодилер настолько увлекся "работой", что не заметил наблюдавших за ним полицейских. Фото: pixabay.com

Наркодилер настолько увлекся "работой", что не заметил наблюдавших за ним полицейских. Фото: pixabay.com

Петербуржец получил 5 лет и 7 месяцев тюрьмы за распространение наркотиков. Срок наркодилер будет отбывать в колонии строгого режима.

О решении суда сообщили сегодня, 14 ноября, в пресс-службе городской прокуратуры. Впервые злоумышленник попал в поле зрения правоохранительных органов в ноябре 2017 года. С этого момента наркодилер в течение двух лет скрывался от стражей порядка.

Однако в феврале 2019 года удача изменила преступнику. Находясь в состоянии наркотического опьянения, дилер решил спрятать полученные от соучастника вещества, которые затем должны были забрать покупатели. Место с «закладками» располагалось возле одного из домов по проспекту Ветеранов. Прямо на месте преступления злоумышленника заметили сотрудники полиции.

Обвиняемый проведет в заключении 5,5 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петергофе полиция поймала мужчину с 29 свертками наркотиков в карманах.