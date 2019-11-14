Петербургский суд отправил тюрьму наркодилера, два года скрывавшегося от полиции

Петербургский суд отправил тюрьму наркодилера, два года скрывавшегося от полиции
Наркодилер настолько увлекся "работой", что не заметил наблюдавших за ним полицейских. Фото: pixabay.com

Петербуржец получил 5 лет и 7 месяцев тюрьмы за распространение наркотиков. Срок наркодилер будет отбывать в колонии строгого режима.

О решении суда сообщили сегодня, 14 ноября, в пресс-службе городской прокуратуры. Впервые злоумышленник попал в поле зрения правоохранительных органов в ноябре 2017 года. С этого момента наркодилер в течение двух лет скрывался от стражей порядка.

Однако в феврале 2019 года удача изменила преступнику. Находясь в состоянии наркотического опьянения, дилер решил спрятать полученные от соучастника вещества, которые затем должны были забрать покупатели. Место с «закладками» располагалось возле одного из домов по проспекту Ветеранов. Прямо на месте преступления злоумышленника заметили сотрудники полиции.

Обвиняемый проведет в заключении 5,5 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петергофе полиция поймала мужчину с 29 свертками наркотиков в карманах.

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