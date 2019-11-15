Студент принес в колледж ружье, чтобы расстрелять обидчиков

Молодой человек заранее предупреждал, что отомстит всем, кто издевался над ним.
Об этом стало известно 16 ноября. Обо всем сообщает ФАН, ссылаясь на собственные источники. Страшная трагедия произошла в Благовещенске – студент пришел в колледж с ружьем, чтобы устроить расстрел своим обидчиками. Говорится, что над парнем издевались двое, но что было причиной конфликта – остается только догадываться. Когда студент зашел в аудиторию, он попросил всех, кто не имеет отношение к делу, пригнуться, чтобы их случайно не задело.
По предварительным данным, в результате погиб один человек, трое получили ранения. Сам стрелок также умер. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти девушка спряталась на крыше от отчима с ружьем. Девушка рассказала, что её отчим напился, достал ружье и начал стрелять.