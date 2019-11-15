Студент принес в колледж ружье, чтобы расстрелять обидчиков

Студент принес в колледж ружье, чтобы расстрелять обидчиков
Фото: pixabay.com

Молодой человек заранее предупреждал, что отомстит всем, кто издевался над ним.

Об этом стало известно 16 ноября. Обо всем сообщает ФАН, ссылаясь на собственные источники. Страшная трагедия произошла в Благовещенске – студент пришел в колледж с ружьем, чтобы устроить расстрел своим обидчиками. Говорится, что над парнем издевались двое, но что было причиной конфликта – остается только догадываться. Когда студент зашел в аудиторию, он попросил всех, кто не имеет отношение к делу, пригнуться, чтобы их случайно не задело.

По предварительным данным, в результате погиб один человек, трое получили ранения. Сам стрелок также умер. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти девушка спряталась на крыше от отчима с ружьем. Девушка рассказала, что её отчим напился, достал ружье и начал стрелять.

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Студент принес в колледж ружье, чтобы расстрелять обидчиков
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