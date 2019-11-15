После штормового ветра в Петербург придет тепло

Днем скорость ветра понизится до 1-6 метров в секунду. Фото: pixabay

Днем скорость ветра понизится до 1-6 метров в секунду. Фото: pixabay

Ночью 15 ноября на Петербург обрушился штормовой ветер, порывы которого достигали 12 метров в секунду. Вместе с сильным ветром в город придет теплый воздух.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», порывы ветра минувшей ночью достигали 12 метров в секунду. Днем скорость юго-западного, западного ветра понизится до 1-6 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что в течение дня температуры воздуха в Петербурге прогреется до +7 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шторм в Лужском районе оставил без света три тысячи человек. Причиной аварии стал шторм, который сопровождался порывами ветра, скоростью до 20 м/ч и дождем со снегом.