На Коломяжском из квартиры учителя гимназии украли бриллианты и рубины

Правоохранители ищут злоумышленника, совершившего квартирную кражу на Коломяжском проспекте в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась учитель технологии в гимназии, проживающей в квартире одного из домов по Коломяжскому проспекту. Она рассказала правоохранителям, что кто-то проник к ней домой и украл золотую цепь с рубином и бриллиантами, две подвески и серьги с драгоценными камнями. Общая сумма ущерба составила 80,5 тыс. рублей.

Правоохранители уже изъяли записи с камер видеонаблюдения в парадной и лифте дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры пожилой петербурженки украли валюту и украшения.