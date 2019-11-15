В Петербурге названы лучшие районные администрации

В Петербурге Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) назвала лучшие городские районы за октябрь этого года.

Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга, в ГЖИ были проанализированы октябрьские обращения от горожан, на основе которых и был составлен рейтинг районов. Так, лучшие администрации оказались в Приморском, Красносельском, Петродворцовом, Калининском и Колпинском районах.

По поводу эксплуатации жилых домов от петербуржцев поступило более 4,4 тысяч обращений. Чаще всего обращались по поводу завышения квартплаты, некачественных работ ЖКХ, а также неудовлетворительного содержания дома и прилегающей территории, и другим причинам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты выяснили, где аренда жилья в Петербурге стоит дороже всего.