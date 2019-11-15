Разбойные нападения на салон связи, цветочный и аптеку. Злоумышленника в маске удалось задержать на Маршала Казакова

Петербургские полицейские задержали подозреваемого в нескольких разбойных нападениях и ограблениях в Красносельском районе. Неизвестный врывался в салон связи, цветочный магазин и аптеку.

Преступный инцидент произошел 4 октября около 20 часов в салоне сотовой связи. Неизвестный ворвался в помещение в доме 141 по проспекту Ветеранов и, угрожая применением физической силы продавцу, похитил 8 тыс. рублей. После злоумышленник скрылся. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в ходе розыскных мероприятиях правоохранителям удалось задержать подозреваемого у дома 26 по улице Маршала Казакова. Им оказался 27-летний безработный мужчина. Его изобличили в указанном преступлении.

В ходе дальнейшего расследования задержанного также изобличили в совершении двух разбойных нападений. Полицейские установили его причастность к разбою в цветочном магазине с общим ущербом в 30 тыс. рублей, а также к разбою в аптеке. В последнем он угрожал ножом фармацевту, требуя денег, однако ушел с пустыми карманами.

По данным преступлениям также были возбуждены уголовные дела.

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