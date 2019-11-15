В Екатерингофе шестеро подростков напали на мигранта

Они требовали от мужчины, чтобы он покинул Россию и уехал на родину.

Об этом стало известно сегодня, 15 ноября. Источник gazeta.spb.ru рассказал, что все случилось в парке Екатерингоф в Санкт-Петербурге. Шесть молодых людей увидели уроженца Таджикистана и не смогли пройти мимо. Они окружили мужчину и, угрожая газовым баллончиком и расправой, требовали уехать из России. Сотрудники правоохранительных органов задержали хулиганов в четверг – самому старшему из них оказалось 17 лет, его уже привлекали к ответственности. Парня арестовали, а вот меру пресечения для остальных не избрали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazet.spb.ru сообщалось, что злоумышленник в медицинской маске напал на пункт приема металлолома в Гатчинском районе. Сумма ущерба составила 16 тыс. рублей. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.