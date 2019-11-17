Кардиологи рассказали, как предотвратить приступ, погубивший Никиту Исаева

Российские кардиологи рассказали, что сердечный приступ может грозить даже людям в молодом возрасте, особенно тем, кто не следит за здоровьем. Об этом врачи заявили, комментируя смерть 41-летнего политика и экс-депутата Госдумы Никиты Исаева.

По словам кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, проблемы сердца в молодом возрасте можно отследить. Одним из симптомов Хорошев назвал чувство, когда во время приступа сердце будто «подступает к горлу».

Как сообщает телеканал «360», он также добавил, что стоит немедленно обратиться к медсотрудникам, если замечено нарушение ритма. Специалист пореокомендовал ходить на обследования, так как обычная кардиограмма» может ничего не прояснить, если будет снята в «благополучный период».

Хорошим способом, по его мнению, является мониторирование электрокардиограммы. Процесс длится около 15 часов. Он подчеркнул, что процедура является обязательной, если были замечены вышеуказанные симптомы. И добавил, что при выполнении всех действий человек сможет прожить не 41 год, а значительно больше. Он также напомнил о вреде курения и алкоголя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смерти Никиты Исаева. Политик скончался от сердечно-сосудистой недостаточности и остановки сердце в 41 год. Мужчина всегда выглядел бодро и не жаловался на здоровье.