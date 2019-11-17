В Петербрге представили макет «Юго-Западной» и «Путиловской»

Власти Петербурга проконтролировали стройку новых станций Красносельско-Калининской ветки метро, «Юго-Западной» и «Путиловской».
Строительство объекта посетили и. о. зампреда Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Михаил Самборский, главный архитектор ОАО «Метрогипротранс» Николай Шумаков и главный инженер ОАО «Метрострой» Алексей Старков.
Предполагается, что станции «Юго-Западная» и «Путиловская» введут в эксплуатацию в 2022 году. На объектах установят современные дистанционные двери, аналогичные тем, что на «Новокрестовской», которые значительно повысят безопасность пассажиров.
На данный момент смонтировано шесть шахтных стволов. Рабочие приступили к строительству аклонного хода станции «Юго-Западная».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к проектированию Кольцевой линии метро приступят в 2021 году.