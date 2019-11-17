Жители РФ стали реже закрывать кредиты досрочно

Уровень досрочных погашений снизился на 1,7% по сравнению с прошлым годом. Фото: pixabay.com

Уровень досрочных погашений снизился на 1,7% по сравнению с прошлым годом. Фото: pixabay.com

По оценкам экспертов, из-за возросшей финансовой нагрузки и падающих доходов, россияне стали реже гасить кредиты досрочно.

В 2019 году процент досрочно погашённых кредитных займов составил всего 22,7% и достиг рекордного минимума за последние 5 лет, сообщают аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В организации отмечают, что доля погашенных раньше срока кредитов планомерно снижается уже второй год. При этом отрицательный баланс на кредитках россияне, наоборот, закрывают быстрее. Показатель этого года составил 16,5%, против прошлогодних 12,1%.

Отметим, что жители Российской Федерации, как правило, стараются выплатить займ быстрее установленных сроков за транспортные средства. Процент досрочно погашенных кредитов на авто выше, чем по другим видам ссуд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что интернет-магазин «Юлмарт» может перейти кредиторам.