Из-за конфликта акционеров «Юлмарт» может перейти кредиторам

Из-за конфликта акционеров &#171;Юлмарт&#187; может перейти кредиторам
Совладелец петербургского «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Конфликт акционеров онлайн-ритейлера «Юрмарт» может завершиться его переходом к кредитору — владельцу Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаила Скигина. Его компания Ledaro кредитовала «Юлмарт» в 2016 году.

Обсуждается схема, согласно которой совладельцы Ulmart Holding Ltd Дмитрий Костыгин и Август Мейер приобретут долю третьего партнера Михаила Васинкевича, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию ритейлера. После этого они выйдут из компании, тем самым обеспечив «новой управленческой команде возможность с чистого листа развивать проект».

Предполагаемым собственником компании станет владелец ПНТ Михаил Скигин. В «Юлмарте» информации о переходе подтвердить пока не готовы. Однако однозначное опровержение также не дают. В пресс-службе компании сообщили, что сейчас продолжают переговоры с различными потенциальными инвесторами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВТБ подал иск о банкротстве к совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину.

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